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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر إصطدام سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص على طريق أسيوط سوهاج بناحية نجع طايع دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "محمد أ.م.ح- 43 سنة- مشرف أمن بمستشفى محددة- ويقيم بناحية شندويل دائرة المركز"، أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بسيارة ميكروباص قيادة المدعو "أدهم- 38 سنة- سائق- ويقيم بناحية الضياع دائرة المركز".

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نتج عن الحادث إصابة كلاً من:" قائد السيارة الأولى بكدمات متفرقة بالجسم، وقائد السيارة الثانية بكدمات بالساق اليمنى، والمدعوة بخيته ب.أ.ح- 45 سنة- مدرسة- وتقيم بناحية دائرة المركز، مصابه باشتباه كسر بالذراع الأيسر، والمدعوة مايسه ف.م.أ- 43 سنة- ربة منزل- مصابه باشتباه كسر بالساق اليمنى".

"والمدعوة جهاد ج.م.ح- 23 سنة- طالبة- مصابه باشتباه كسر بالأنف- ويقيمان ببندر المراغة، والمدعوة أم هاشم م.ع- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم بناحية دائرة قسم أول سوهاج، مصابه باشتباه كسر بعظام الوجه"، من مُستقلي السيارة الثانية.

تم نقل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي والمراغة المركزي، وبسؤال قائدي السيارتين والمُصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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