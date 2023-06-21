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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هسفرلك ابنك بـ85 ألف جنيه بس.. حبس عامل مسجد في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس عامل بمسجد في نهاية الخمسينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، إثر استيلائه على مبالغ مالية بلغت جملتها 85 ألف جنيه، من ستيني، مقابل تدبير فرصة عمل لنجله بدولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد المبلغ إلى صاحبه، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "مدين م.ح- 64 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة المركز".

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ويتضمن البلاغ تضرره من المدعو "خيري م.ع.ح- 56 سنة- عامل بمسجد- ويقيم دائرة المركز"؛ لاستيلاءه منه على مبلغ مالي بلغت جملته 85 ألف جنيه، مقابل تدبير فرصة عمل لنجله بدولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد له المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي إلى صاحبه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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