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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

قصة شخص تنبأ بمأساة
قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

أثار العثور على حطام الغواصة تيتان والتي كانت في مهمة لتفقد حطام سفينة تيتانيك ووفاة جميع ركابها في شمال المحيط الأطلسي حالة كبيرة من الحزن في العالم. 

وسلط تقرير لصحيفة “الديلي ستار” البريطانية الضوء على شخص تنبأ عبر موقع “تويتر” بما حدث مع الغواصة تيتان قبل 9 أشهر من الآن. 

الغواصة تيتان 

ولفت التقرير إلى أن شخصا يدعي “فينياس” كتب في 4 سبتمبر 2022 عبر “تويتر”: "لدي فكرة عن تيتانيك (1997) حيث تحطمت غواصة فاخرة مليئة بالمليونيرات أثناء تجول حطام تيتانيك، (جميعهم يغرقون ويأكلهم  سرطان البحر، الفيلم مدته 26 دقيقة، يمكن مشاهدته مرة أخرى). 

جدير بالذكر أن الغزاصة تيان كان بها رجل أعمال بريطاني باكستاني، وابنه البالغ من العمر 19 عاما، وملياردير بريطاني، وطيار الغواصة، والرئيس التنفيذي للشركة التي أدارت الجولات.

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التغريدة 

 

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