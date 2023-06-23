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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسام ميدو برفقة شيكابالا من داخل نادي الزمالك.. شاهد

ميدو وشيكابالا
ميدو وشيكابالا

نشر الإعلامي أحمد حسام ميدو، صورة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر ميدو عبر خاصية “الاستوري"، برفقه محمود شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، وهما يقفان من داخل ملعب نادي الزمالك.

علي جانب آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف عودة أشرف بن شرقي نجم الجزيرة الإماراتي للزمالك .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الجزيرة الإماراتي قرر الاستغناء عن جميع المحترفين لديه خاصة وأن الأداء لم يكن جيدا ولم يتوج الفريق بأي بطولة لهذا الموسم .

وأضاف شوبير أن راتب أشرف بن شرقي مع الجزيره هو ٢ مليون و١٠٠ ألف دولار سنويا ويتبقى في عقده موسم آخر. 

وأضاف أن الجزيرة مستعد لتحمل نصف راتب اللاعب ورحيله مجانا لأي فريق على أن يتحمل الفريق الآخر باقي راتبه.

وتابع أن الجزيرة قرر الموافقه علي رحيل بن شرقي مجانا بشرط أن يدفع له النادي الجديد راتبه مع امكانيه تحمل نصف راتب اللاعب .

وتابع أن الزمالك مازال في مفاوضات مع بن شرقي لضم خلال الموسم المقبل خاصة وأن اللاعب لديه رغبة في العودة مرة أخرى. 

 

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