مصروفات المدارس الحكومية 2024 والفئات المعفاة منها.. تفاصيل كاملة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تحصيل مصروفات المدارس الحكومية 2024 للصفوف الأولى وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي

فبشأن مصروفات المدارس الحكومية 2024 ، وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على :

- استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 بنفس الفئات والضوابط المنصوص عليها للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي 2023 / 2024 .. والتوجيه بسداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 لتلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

- ارتباط سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 بقبول ملفات الطلاب المتقدمين للصف الاول الثانوي العام والفني

- طلاب كي جي 2 يتم تحديث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائي ويرفق بالملف إيصال سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 كأحد مسوغات تحديث الملف

- بالنسبة طلاب الصف الاول الاعدادي : يطلب من ولي الامر طلب تحديث بيانات الطالب (ويرفق به إيصال سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024



- يتم سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 على حساب صندوق تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية او من خلال منافذ الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف

الفئات المعفاة من الاشتراكات و الخدمات الاضافية في مصروفات المدارس الحكومية 2024





1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك ، مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي

4. الطلاب يتامى الأب.

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.

مصروفات المدارس الحكومية 2024

من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي : 305 جنيه

من السادس الابتدائي حتى الثالث الاعدادي : 205 جنيه

الصف الاول الثانوي : 520 جنيه

من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 505 جنيه

الصف الاول الثانوي بالتعليم الثانوي الفني : 220 جنيه

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني : 205 جنيه



جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ارسلت تفاصيل نشرة مصروفات المدارس الحكومية 2024 لجميع المديريات والادارات التعليمية



ومن المقرر ان يتم تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس الحكومية 2024 للصفوف الأولى بعد إجازة عيد الأضحى 2024 .

مصروفات المدارس الحكومية 2023