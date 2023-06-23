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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المالية: تطوير وميكنة مصلحة الضرائب تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد رضا عبدالقادرمساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام ومتابعة وزير المالية الدقيقة والمستمرة لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي . 

وأعرب"رضا عبد القادر " عن شكره وتقديره لفريق عمل شركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس لما قدموه من انجازات ونجاحات ملموسة  في فترة زمنية وجيزة واصفًا لهم بشركاء النجاح ، قائلًا إن  ما تم انجازه من مشروعات تطوير مصلحة الضرائب كان تحديًا كبيرًا أسفر عن تقديم الخدمات فى مجال الضرائب بصورة تكنولوجية متخصصة ، مشيرًا إلى  أن شركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس تتسم  بالتميز وتراكم الخبرات فى مجال تقديم هذه الخدمات التقنية مما ساهم في انجاز كافة  المنظومات الضريبية بالكفاءة المرجوة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها " " مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء الذي نظمته شركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس مع مصلحة الضرائب المصرية ، لاستعراض ما قامت الشركة بتقديمه لتطبيق مشروعات تطويروميكنة المصلحة ، وكذلك خطة العمل خلال المراحل القادمة .  

وأكد الدكتور " فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال اللقاء على أن هناك شراكة قوية تربط بين المصلحة وشركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس منذ عدة سنوات، لافتًا إلى  أن الدكتور محمد معيط وزير المالية هو من  وضع حجر الأساس لنجاح هذه الشراكة وهو صاحب الرؤية فى وضع الإستراتيجية المتكاملة للنهوض بمصلحة الضرائب المصرية و تتسم  هذه الاستراتيجية بالوضوح والشفافية، مثمنًا جهود شركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس وتعاونها مع المصلحة لتطبيق نظم مميكنة تساهم في  تحقيق العدالة الضريبية ، لافتا إلى أن هذه النظم المميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي بشكل متواز ، ونجحت في تخطي كافة الصعوبات والتحديات. 

وأضاف الدكتور " فايز الضباعنى " أن النجاح الذي حققته مصلحة الضرائب المصرية  في مشروعات التطوير كان بالتعاون بين  شركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس وفرق عمل متخصصة بالمصلحة ،  مشيدًا بجهود  إيتاكس المكثفة فى مجال التكنولوجيا الضريبية ، والتى ساهمت بشكل كبير فى كافة النجاحات التى حققتها المصلحة منذ أن حدثت الشراكة معها ، موضحًا أن التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة وشركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيا وكان ذلك من خلال التعاون في تطبيق عدة مشروعات رقمية مثل الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى ،ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها من مشروعات التحول الرقمى بمصلحة الضرائب المصرية . 

من جانبه  قال  المهندس " خالد عبدالغني العضو المنتدب لشركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس" ،إن شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية-إيتاكس أُسست عام 2021 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590لسنة2020 وهى مملوكه لوزارة المالية بنسبة أسهم 51% ولشركة ايفاينانس بنسبة أسهم34% ولشركة أسيز بنسبة أسهم 15% ، موضحًا أن  رؤية شركة إيتاكس هي أن تكون شريك استراتيجي في مجال التطوير التكنولوجي والخدمات الاستشارية الرقمية للجهات الضريبية الوطنية والدولية من خلال التحول الرقمي للأنظمة الضريبية وتحفيز الاشتراك والالتزام الضريبي ، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم . 

وأكد  المهندس " خالد عبدالغني " أن شركة إيتاكس تلتزم بأن تكون المقدم الرئيسي لحلول الضرائب الرقمية ، من خلال تقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كل مرحلة وخلق تأثير دائم وهادف للمصالح الضريبية المحلية والدولية ، مؤكدًا أن شركة ايتاكس حصلت على شهادة الأيزو والتي تعد معيارًا معترف به دوليًا  يضمن أن الخدمات المقدمه من الشركة تلبى احتياجات عملائها من خلال نظام فعال لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على مستوى عال من الجودة وخدمة عملاء قوية مما يتوافق مع رؤية الشركة في توفير أساس سليم لمبادرات التنمية المستدامة .

وقال الدكتور " السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ " أن من أهم المشروعات التي ساهمت في تطبيقها شركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، مشروع ميكنة مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتقديم كافة عمليات التشغيل لمنظومة الميكنة ، مضيفًا أنها تعاونت  مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال قيامها بتقديم خدمات التدريب وإنشاء بيئة عمل متخصصة لأغراض التدريب، وإنشاء كافة عمليات التدريب المطلوبة لموظفي المصلحة ، وكذلك تقديم منظومة التقارير الخاصة بمؤشرات الأداء .

 وأضاف الدكتور" السيد صقر "  أن منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ساهمت شركة إيتاكس في تشغيل التطبيقات الخاصة بالمنظومة ، وقامت بإنشاء منصة متكاملة لتسجيل وتفعيل نقاط البيع سواء على مستوى الموردين أو الممولين ، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وفي سياق متصل أوضحت  " رشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي بدأ تطبيقها منذ عام 2020 ، وتحقق نجاحا ملموسًا ، ساهم في تحقيقه قيام  شركة ايتاكس بدور مقدم الخدمات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أنه تم إصدار أول فاتورة تجريبية على منصة مقدم الخدمة في  نوفمبر2022 ثم تم تفعيل خدمات منصة مقدم الخدمة لتمكين الممول من ارسال الفواتيرإلكترونيًا ،  من على المنصة الالكترونية مباشرة .

 وأشارت رشا عبد العال إلى اسهامات شركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات  ، والتي قامت المصلحة بإطلاق  التشغيل التجريبي لها  على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية ، موضحة أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.

وأوضح فؤاد الوكيل نائب رئيس قطاع المشروعات بشركة إيتاكس" بعض الجهود التى قامت بها  شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس" بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية أثناء  إستضافة مصر لمؤتمر المناخ  cop27  بمدينة شرم الشيخ حيث قامت بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة رد الضريبة للسائحين كما تم تقديم خدمات تشغيل ودعم واختبار تطبيقات المنظومة  حيث تم تنفيذ خدمات تشغيل تحليل البيانات مع تنفيذ خدمات الدعاية والإعلان اللازمة وإنشاء أكشاك رد الضريبة بمدينة شرم الشيخ مضفا أنه تم حصر ودعم التجار المستخدمين لمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تدعم منظومة رد الضريبة.

وفي ختام اللقاء قام المهندس  خالد عبد الغني بتقديم دروعًا لتكريم كل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبيه ، متمنيًا لهم التوفيق والترقي . 

وجدير بالذكر أنه حضر اللقاء  كل من الدكتور أشرف الزيات رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين (1) ،ومصطفى الخطيب رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين(2) عاطف حمدى رئيس مأمورية الشركات المساهمة ،ومها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكترونى بالمصلحة  ،ومن جانب شركة إيتاكس حضر كل من طارق الكيكى  نائب رئيس قطاع SAP ،و أحمد حافظ  نائب رئيس قطاع التشغيل ،وحنان فرغلى نائب مدير أول التميز المؤسسى ، هبه محمود - مدير التسويق و العلاقات العامة

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