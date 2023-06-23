الخارجية الروسية تحذر من ارتكاب أوكرانيا المحظور في زابوريجيا النووية

حث نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منع أوكرانيا من ارتكاب "المحظور" في محطة زابوريجيا النووية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مسؤولين عينتهم موسكو هناك أن شخص قتل وأصيب أخر اليوم الجمعة خلال قصف القوات الأوكرانية طريقا في منطقة جنوب زابوريجيا، التي تعتبرها روسيا الآن جزءًا من أراضيها.

وأشار المسؤولون إلى أن الحادث وقع بالقرب من قرية نوفوهوريفكا.

واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، روسيا بالتخطيط "لهجوم إرهابي" يتضمن تسربا إشعاعيا في محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية الجنوب الأوكراني.

وقال عبر تيليجرام "حصلت استخباراتنا على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات. لقد حضّروا كل شيء لذلك" الهجوم.

في المقابل، رفض الكرملين مزاعم زيلينسكي. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "هذه كذبة أخرى.. كانت هناك اتصالات فقط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع".

