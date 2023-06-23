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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة حر غير مسبوقة.. الصين تعلن حالة الإنذار الأحمر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تتأهب الصين لموجة حر شديد إذ أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية حالة الإنذار الأحمر اليوم الجمعة في جزء كبير من شمال البلاد. وسجلت بكين الخميس 41,1 درجة مئوية وهي الأعلى في شهر يونيو منذ بدء التدوين في السجلات العام 1961، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء العالمية.

 

وسكان العاصمة الصينية معتادون على الحر في هذه الفترة من السنة، إذ تسجل البلاد خلالها درجات حرارة مرتفعة، إلا أنها تسجل في الأشهر الأخيرة أحوالا جوية قصوى ودرجات حرارة غير اعتيادية محليا، وفق وكالة فرانس برس.

 

وصدر 185 إنذارا أحمر (وهو أعلى مستوى لدى مصلحة الأرصاد الجوية الصينية) اليوم الجمعة في جزء من شمال البلاد وشرقها بما يشمل بكين ومدينة نيانجين الكبيرة شرقا فضلا عن الإقليمين المجاورين للعاصمة هيبي وشاندونج.

 

ويفعل هذا الإنذار للمرة الأولى فيها منذ العام 2014، مع توقع حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية مجددا.

الصين بكين درجات الحرارة فرانس برس

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