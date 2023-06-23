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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة أحمد سعد تكشف عن حملها الثاني بجلسة تصوير جريئة

عليا بسيوني
عليا بسيوني

كشفت عليا بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد عن حملها الثاني وذلك من خلال جلسة تصوير خضعت لها عبر صحفتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وظهرت علياء فى الصور وهي حامل فى الشهور الأخيرة، مرتدية فستانا مكشوف، وهو ما جعل جميع أصدقائها على الصفحة يهنئونها على حملها الثاني متمنين لها الذرية الصالحة.
 

جائزة أحمد سعد فى الميما

 

وحصل أحمد سعد مؤخرا على جائزة أفضل مطرب لعام 2023 ضمن حفل توزيع جوائز الميما وذلك بعد النجاحات التى حققها مؤخرا بمجموعة من الأغنيات الناجحة.

 

أحمد سعد وأغنية الفلوس



وانتهى المطرب أحمد سعد من تصوير أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، والمقرر ظهورها للنور خلال أيام.

ويبتكر سعد خلال الأغنية "رقصة" جديدة على طريقته الخاصة، بعد تصدره منصات السوشيال ميديا برقصته الاستثنائية على أغنيته "سايرينا يا دنيا"، كما يظهر خلال الكليب بـ"لوك" مميز ويقود دراجة نارية وذلك خلال مقاطع فيديو وصور تسريبها من موقع التصوير.

 

أغنية الفلوس


وتأتي أغنية الفلوس بعد انتهاء أحمد سعد مؤخرا من تسجيل أغنية "اختياراتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تعقب آخر كليباته الغنائية "فوق واتعلم".


كما تعد أغنية "الفلوس" استكمالا لحالة النشاط الغنائي التي يعيشها أحمد سعد خلال هذا العام، والتي ظهر خلالها بعدة أغنيات ناجحة جماهيريًا، منها "قادر أكمل" التي كسرت حاجز 86 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكليب "يا عراف" الذي تخطى 35 مليون، بجانب أغنية مسلسل الأجهر خلال السباق الرمضاني.

أحمد سعد المطرب أحمد سعد عليا بسيونى أحمد سعد وأغنية الفلوس جائزة أحمد سعد فى الميما

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