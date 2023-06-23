6 أبراج خلقهم ضيق وبيتعصبوا بسرعة.. هل أنت منهم؟

الغضب والزعل من الصفات الإنسانية التي يفعلها الانسان بتلقائية ، فقد يغضب من شئ او شخص او يزعل بسبب تصرف ، لكن تختلف هذه الصفة من شخص لآخر فهناك شخص سريع الغضب والزعل وهناك شخص هادئ الاعصاب والطباع.

وتختلف نسبة حدة العصبية بإختلاف مواليد الأبراج، وفيما يلي نستعرض الأبراج الأكثر غضبا والتي تزعل يسرعة وفقًا لعلم الفلك وصفات كل برج طبقا لموقع Askmen

ابراج سريعة الغضب

برج الثور

يتصف برج الثور بطبيعة نارية، ويحاول التحلي بالهدوء في بعض المواقف، عادة ما يتماسك مولود برج الثور، ولكن سرعان ما ينفعل وتتم إثارته ومن ثم يتحول إلى شخص عصبي وعنيد في بعض المواقف.

برج الأسد

يتصف مواليد برج الأسد بالعصبية إذ مسّ أحد كبريائهم وكرامتهم، لكن سرعان ما يزول انفعالهم أيضًا ،فطبيعتهم النارية تجعل استفزازهم شىء بسيط، وهو من الأكثر الأبراج عصبية وعنفًا على الإطلاق.

برج الجدي

من أكثر الأبراج التي لا تعترف بالخطأ، ومواليده يتعصبون كثيرًا بالرغم من ارتكابهم الأخطاء الكثيرة تجاه الآخرين، ذلك على الرغم من هدوءهم وحكمتهم، لكن انفعالهم لا يأتى إلا بعد وقت طويل.

برج العقرب

بالرغم من طبيعة العقرب التي تتصف بالغموض بعض الأحيان، ولكن إذا تعرض تمت غضبه وانفعاله من قبل الآخرين، لا يمكن السيطرة على عصبيته ويصبح من الصعب التعامل معه، إلا أنه يستطيع التحكم في مشاعره وعصبية في كثير من الأحيان

برج العذراء

يتصف مولود برج العذراء بالعصبية التي تجني على الأخضر واليابس،على الرغم ما يتحلى برج العذراء بالهدوء، لكنه في الحقيقة شخص عصبي وسرعان ما ينفعل، وتنطبق عليه مقولة اتقي شر الحليم إذا غضب.

برج الحوت

على الرغم من أنه يتصف مولود برج الحوت بالهدوء الخارجي،وخاصة في التقلبات المزاجية والعصبية،ومع ذلك فإنه شخص يتحمل الكثير من الصعاب، إلا أن لديه طبيعة ثورية عارمة ويتصف بالعصبية الحادة.