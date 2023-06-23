أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجاحاتها في كشف لغز العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية، اعترفوا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة .

وفي الظاهر ، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية له معلومات جنائية وبحوزته عدد (7) دوائر كهربائية خاصة بتشغيل المصاعد " مجهولين المصدر" وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات ، اعترف بسرقتها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "الخلع "، وأمكن التوصل للمجنى عليه ، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتي سرقه أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، واتهماه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهما بسرقة دراجة هوائية من أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.. وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بارتكابهما عدد (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه ، وبحوزته كافة الدراجات المستولى عليها وباستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.

وفي الموسكي، تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامها ببيع جهاز تابلت بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية بأحد محال الأجهزة الإلكترونية الكائنة بدائرة القسم ، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقة شنطة بداخلها بعض الأجهزة الإلكترونية من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الزجاج" بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (جهاز "تابلت" - عدد 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"- أجنة حديدية - جاكوش - سيارة ملك وقيادة أحدهما) .

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والمغافلة" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكاب عدد (3) وقائع أخرى ، وتم بإرشادهم ضبط جهاز لاب توب لدى عميلهم "سيئ النية" "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ، بإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.



وفي حلوان ، تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهما بسرقة (شاشة تليفزيون - أسطوانة بوتاجاز) من إحدى الشقق بدائرة القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب العديد من الوقائع ، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن أحدهما.

وكذا ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – جهاز لاسلكى "هيكلى") لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" حيث يقوما باستئجار السيارات واستخدامها في ارتكاب الوقائع ، وأقروا بارتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة ، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ، كما تم ضبط السيارات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان واتهموهما بالسرقة.