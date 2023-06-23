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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالا بعيد الأضحى.. مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى العربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بعيد الأضحى المبارك، حيث تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلا بقيادة المايسترو عمر فرحات، فى الثامنة والنصف مساء الإثنين المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من الأعمال الدينية والاناشيد والابتهالات منها فازوا بنيل الأماني للشيخ سيد موسى، يا رايحين عند النبي - روح الوجود لـ أحمد عبد الله ، عليك صلاة الله لـ فريد الأطرش ، قسماً بنور المصطفى - قم بالليل - إلزم الباب للشيخ محمد عبد الله ، ابتهال عن الحج من التراث الصوفي ، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي ، التكبيرات من التراث الديني ، يا رايحين للنبي الغالي لـ رياض السنباطي ، حبيب الله يا خير البرية لـ جمال سلامة ، لا إله إلا الله - أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي .. أداء ولاء رميح ، بلال مختار ، تامر ناجح ، حسام صقر ، طه حسين ، أحمد حسن ، حسام صالح ، أحمد العمري .

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى ، شاركت فى إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر عيد الأضحى المبارك فرقة الإنشاد الديني المايسترو عمر فرحات

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