سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 23-6-2023

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 يونيو 2023وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 33.93جنيه للشراء و34.04 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 33.94جنيه للشراء و34.03جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك ميد بنك نحو 33.90 جنيه للشراء و 34.28جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 33.90جنيه للشراء و34.01جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك( قناة السويس،أبوظبي التجاري،المصري لتنمية الصادرات) نحو 33.89جنيه للشراء و 34.03جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك كريدي اجريكول نحو 33.87جنيه للشراء و34.08جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 33.87جنيه للشراء و34.06جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك ( فيصل الإسلامي ،الإمارات دبي الوطني ،الإسكندرية )نحو 33.87جنيه للشراء و34.08جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك( الكويت الوطني،قطر الوطني)نحو 33.87جنيه للشراء و34.05جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك الأهلي الكويتي نحو 33.84جنيه للشراء و34.05جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 33.84جنيه للشراء و34.09جنيه للبيع.



بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية نحو 33.87جنيه للشراء و33.92جنيه للبيع

.بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك المصرف المتحد نحو 33.77جنيه للشراء و 34.08جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 33.76جنيه للشراء و33.97جنيه للبيع.



بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 33.69جنيه للشراء و33.97جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك HSBC نحو 33.66جنيه للشراء و33.88جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك الاستثمار العربي نحو 33.65 جنيه للشراء و34.04جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك الأهلي المتحد نحو 32.93جنيه للشراء و 33.15جنيه للبيع.



أفضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 33.94 جنيه للشراء.