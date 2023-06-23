عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 23-6-2023

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو  مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة  23 يونيو 2023وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 33.93جنيه للشراء و34.04 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 33.94جنيه للشراء و34.03جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك ميد بنك نحو 33.90 جنيه للشراء و 34.28جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك  المصرف العربي الدولي نحو 33.90جنيه للشراء و34.01جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك( قناة السويس،أبوظبي التجاري،المصري لتنمية الصادرات) نحو 33.89جنيه للشراء و 34.03جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك كريدي اجريكول نحو 33.87جنيه للشراء و34.08جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 33.87جنيه للشراء و34.06جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك ( فيصل الإسلامي ،الإمارات دبي الوطني ،الإسكندرية )نحو 33.87جنيه للشراء و34.08جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك( الكويت الوطني،قطر الوطني)نحو 33.87جنيه للشراء و34.05جنيه للبيع.

txt

الدينار الكويتي يتراجع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 23-6-2023

txt

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم..تراجع الاسترليني واستقرار الدولار

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك الأهلي الكويتي نحو 33.84جنيه للشراء و34.05جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 33.84جنيه للشراء و34.09جنيه للبيع.


بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية   نحو 33.87جنيه للشراء و33.92جنيه للبيع

.بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك المصرف المتحد نحو 33.77جنيه للشراء و 34.08جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 33.76جنيه للشراء و33.97جنيه للبيع.


بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 33.69جنيه للشراء و33.97جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك HSBC نحو 33.66جنيه للشراء و33.88جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك الاستثمار العربي  نحو 33.65 جنيه للشراء و34.04جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك الأهلي المتحد نحو 32.93جنيه للشراء و 33.15جنيه للبيع.


أفضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 33.94 جنيه للشراء.

 

 

اليورو سعر اليورو الجنيه المصري البنك المركزي اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

وفاة والدة محمد السعدني

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

سنن العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم 14 عملا صالحا يدخلك الجنة

دعاء الحج.. أفضل الساعات في حياة المسلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ