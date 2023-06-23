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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم..تراجع الاسترليني واستقرار الدولار

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفع اليورو وتراجع الجنيه الأسترليني.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  مسجلة  33.69جنيه للشراء و 33.96جنيه للبيع مقابل 33.84 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 12 قرش.

 

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  39.13جنيه للشراء و 39.60جنيه للبيع مقارنة 39.63جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع 3 قروش.

 

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.28جنيه للشراء و34.68جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

 

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو  33.76جنيه للشراء و33.96جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.17جنيه للشراء و39.60جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.33جنيه للشراء و34.63جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.84جنيه للشراء و30.93 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.93جنيه للشراء و34.05 جنيه للبيع مقارنة 33.83 جنيه الأحد الماضي بارتفاع 22 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة 39.35جنيه للشراء و 39.47 جنيه للبيع مقارنة 39.66 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 19 قرش.

بلغ  سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.54جنيه للشراء و34.65جنيه للبيع .

 

 

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