استاذ بعلم انتشار الأوبئة: تحقيق العدل والمساواة هدف القطاع الصحي

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ الهدف الرئيسي في ملف الصحة هو تحقيق العدل والمساواة والتضامن، مشيرا إلى أن القطاع الصحي حقق نجاحات كبيرة بعد المبادرات الرئاسية مثل حملة القضاء على فيروس سي 2019، إذ أنها استهدفت 50 مليون مواطن.
وأضاف «عنان» في حوار على القناة الأولى: "كان يتم اتباع أكثر من نظام تأمين صحي في الماضي، لذلك كان المواطن مشتت في مسألة التبعية لأي نظام تأميني عند تلقيه العلاج".
وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنّ التأمين الصحي القديم كان يقتصر على بعض الفئات من المواطنين كالأرامل والأطفال وموظفي الدولة وغيرهم، ولكن الوضع الحالي اختلف تماما كون أي مواطن يستطيع تلقي العلاج من خلال التأمين الصحي الشامل.