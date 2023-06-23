استاذ بعلم انتشار الأوبئة: تحقيق العدل والمساواة هدف القطاع الصحي

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ الهدف ‏الرئيسي في ملف الصحة هو تحقيق العدل والمساواة والتضامن، مشيرا إلى أن ‏القطاع الصحي حقق نجاحات كبيرة بعد المبادرات الرئاسية مثل حملة القضاء على ‏فيروس سي 2019، إذ أنها استهدفت 50 مليون مواطن.‏



وأضاف «عنان» في حوار على ‏القناة الأولى: "كان يتم اتباع أكثر من نظام تأمين صحي في الماضي، لذلك كان ‏المواطن مشتت في مسألة التبعية لأي نظام تأميني عند تلقيه العلاج".‏

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنّ التأمين الصحي القديم كان ‏يقتصر على بعض الفئات من المواطنين كالأرامل والأطفال وموظفي الدولة ‏وغيرهم، ولكن الوضع الحالي اختلف تماما كون أي مواطن يستطيع تلقي العلاج ‏من خلال التأمين الصحي الشامل.‏

