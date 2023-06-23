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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحج السياحي: لا توجد حالات مرضية خطيرة ولا إصابات وسط المصريين بالمدينة

صدى البلد

أكد احمد صالح رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، عدم وجود أي حالات مرضية بين جميع الحجاج المصريين فى المدينة حتى الان، مشيرا الى ان جميع الإصابات بسيطة ويتم علاجها على الفور.

 

وأشار ان البعثة الرسمية المصرية ممثله فى وزارة الصحة  قامت بإنشاء عيادتين فى المدينة المنورة لمتابعة الحجاج المصريين بخلاف العيادات الخاصة بالحج السياحي.

 

في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة أحوال حجاج السياحة وحرصها على التأكد من تقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في البعثة الطبية المصرية المتواجدة في السعودية عن تجهيز وافتتاح أول عيادة للبعثة الطبية لتقديم الخدمات الطبية لحجاج الحج السياحي والذين يبلغ عددهم حوالي 16 ألف حاجاً هذا العام، وذلك بفندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد بمكة المكرمة، وقد وقع الاختيار على تلك المنطقة نظراً لوجود عدد كبير من حجاج السياحة في الفنادق المحيطة بها مما يسهل الوصول إليها من جانب الحجاج.
 

وقد تم تزويد مقر العيادة بمخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية ما يحقق تقديم أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين، كما سيتم أيضاً عقد ندوات تثقيفية وزيارات توعوية صحية لأماكن سكن الحجاج لرفع وعيهم الصحي، وكذلك توزيع مطويات وكتب إرشادية والكمامات للوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس خلال موسم الحج، وذلك بالتنسيق مع مسئولي كل من الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج السياحي.

 

ومن جانبها، أشارت  سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى قرب تجهيز عيادتين آخرتين بمنطقتي العتيبية والعزيزية في مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مما يغطى كافة المناطق المتواجد بها حجاج السياحة المصريين، وذلك في ضوء توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بتقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم والرعاية الصحية لحين عودتهم سالمين الى أرض الوطن.

الحج السياحي بعثة الحج السياحي المدينة المنورة

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