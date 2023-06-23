بيب جوارديولا يصل إلى مصر .. اعرف سر الزيارة

وصل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، القاهرة، صباح اليوم الجمعة.

واختار بيب جوارديولا قضاء عطلته الصيفية في مصر، وزار الأهرامات عقب وصوله.

جوارديولا من أمام الأهرامات



ولم يعلن بيب جوارديولا عن تفاصيل زيارته المفاجئة لمصر أو مدة الإقامة.



كان بيب جوارديولا قاد مانشستر سيتي "مؤخرا" للتتويج بلقب بدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي.



وحقق مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية الموسم المنقضي 2022-2023 (الدوري الإنجليزي- كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا).



وأصبح جوارديولا أول مدرب في تاريخ كرة القدم الأوروبية يحقق الثلاثية مع فريقين مختلفين (برشلونة - مانشستر سيتي).

ويلتقي مانشستر سيتي مع إشبيلية الإسباني يوم 16 أغسطس المقبل في كأس السوبر الأوروبي.