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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ألبانيا: يجب وقف الحرب الأوكرانية وتوجيه الإنفاق عليها لمواجهة تغيرات المناخ

الحرب
الحرب

طالب ممثل ألبانيا في مجلس الأمن، بضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن العديد من الأطفال قتلوا في الحرب الأوكرانية.

وأشار خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»،  إلى أن القادة الأفارقة يسعون إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

وحذر من خطورة استدعاء المجرمين في روسيا وتجنيدهم للحرب، مؤكدًا أنه أمر خطير للغاية.

وتابع: "في بداية الحديث كان هناك حديث عن أن روسيا لن تقوم بجرائم حرب، لكن شاهدنا الكثير من الانتهاكات، واستدعاء الخارجين عن القانون ليصبحوا في صفوف الجيش أمر خطير".

وأشار إلى أن الحرب أنفق عليها مليارات كان يمكن أن تستخدم لأغراض أخرى، مثل الحد من تأثير التغيرات المناخية، لكن روسيا دمرت أكثر من 1500 مستشفى ومنشأة طبية في أوكرانيا، وأكثر من 10% من المؤسسات التعليمية، و50% من مولدات الكهرباء.

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