دعاء نية صيام وقفة عرفة.. أفضل سنن حث عليها الشرع الشريف

يحصد المسلم الكثير من الثواب عند دعاء نية صيام وقفة عرفة ، ونية صيام وقفة عرفة من السنن التي علينا الحرص عليها، وعلينا عند إفطار صيام وقفة عرفة استغلال هذا الوقت في الدعاء ، وبالأخص دعاء عند الإفطار، فدعوة الصائم لا ترد، كما جاء في السنة النبوية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم) رواه الترمذي وابن ماجه وفي موضوعنا دعاء نية صيام وقفة عرفة ، النية فيه بالقلب أولا.



دعاء نية صيام وقفة عرفة نقول فيه اللهم نويت صيام يوم عرفة والنيلة محلها الأول القلب ثم ندعوا بما نشاء اللهُمَّ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء.

اللهُمَّ إني أسألك إيماناً دائماً يباشر قلبي، وأسألك يقيناً صادقاً حتى أعلم أنّه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، و أرضني بما قسمته لي.

- اللهُمَّ أعطني إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة .

اللهُمَّ إِني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء .

- اللهُمَّ إني أنزل بك حاجتي و إن ضعف رأيي، وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير و من دعوة الثبور و فتنة القبور.

-اللهُمَّ وما ضَعُفَ عنهُ رأْيِي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيَّتي وأمنيتي من خيرٍ وعدتهُ أحداً من عبادِك، أو خيرٍ أنت معطيهِ أحداً من خلقِك، فإني راغبُُ إليك فيه و أسألكهُ يا رب العالمين.

اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد الذي ما مسح علي مريض إلا وشفي ولا ضعيف إلا وقوي ولا مكسور إلا وجبر.وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

اللهم أجعل لنا في هذا اليوم المبارك دعوة لا ترد وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد واحشرنا في زمرة سيد الخلق

-اللهم صل على سيدنا محمد بقدر مشيئتك من دوام صلواتك عليه صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وترحم بها موتانا وتعافي بها مبتلانا وتكتب بها بفضلك في الدارين غنانا.

-اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد صلاة مباركة من قلوب محبة عاشقة لجماله وكماله وببركة الصلاة عليه أغفر لنا ما انطوت علية نفوسنا من قبائح الضمائر وسواد البصائر وغطنا برداء سترك الجميل يوم تبلي السرائر

اللهم كما زينت سماء كونك بنجومك زين قلوبنا بحب حبيبك ورسولك ونبيك

اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واخلع علينا خلع الرضوان واجعلنا ممن يري حضرة المصطفي في اليقظة والمنام يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإكرام



اللهمَّ اشرحْ بالصلاةِ على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صُـدُورَنا ، ويَسِّرْ بها أُمُورَنا ، وفَرِّجْ بها هُمُومَنا ، واكشفْ بها غُمُومَنا ، واغفِرْ بها ذُنُوبَنا ، واقضِ بها دُيُونَنا ، وأصلحْ بها أحوالَنا ، وبَلِّغْ بها آمالَنا ، وتقبلْ بها توبَتَنا ، واغسلْ بها حوبَتَنا ، وانصرْ بها حُجَّتَنا ، وطَهِّرْ بها ألسِنَتَنا ، وآنِسْ بها وحشَتَنا ، وارْحَمْ بها غُرْبَتَنا ، واجعلها نوراً بينَ أيدينا ومنْ خَلْفِنا ، وعنْ أيمانِنا وعنْ شمائِلِنا ، ومنْ فوقِنا ومنْ تحتِنا ، وفي حياتِنا وموتِنا ، وفي قُبُورِنا وحَشْرِنا ونَشْرِنا ، وظِلاًَ يومَ القيامةِ على رُؤُوسِنا ، وثَقِّلْ بها يا ربِّ موازِينَ حسناتِنا ، وأَدِمْ بركاتِها علينا حتى نلقى نَبِيَّنا وسيـدَنا محمداً صلى الله عليه وسلم ونحنُ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ ، فَرِحُونَ مُسْتَبْشِرُونَ ، ولا تُفَرِّقْ بينَنا وبينَهُ حتى تُدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ ، وتُأْوِينا إلى جِوارِهِ الكريمِ ، معَ الذينَ أنعمتَ عليهمْ منَ النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ ، وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً.



دعاء يوم عرفات

- في هذا اليوم العظيم يهتف فيه جموع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بدعاء لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، دعاء يوم عرفات مستجاب بإذن الله ، وصيام هذا اليوم يغفر سنة قبلها وسنة بعدها وليس ذلك فحسب لكن علينا الإكثار من قول لا إله إلا الله، دعاء يوم عرفات في السطور التالية.



- ويستحب أن نقول في دعاء يوم عرفات اللهمَّ إنا آمنا بهِ صلى الله عليه وسلم ولم نرهُ ، فمتعنـا اللهمَّ في الدارينِ برؤيتهِ ، وثَبِّتْ قلوبنا على محبتهِ ، واستعملنا على سنتهِ ، وتوفنا على ملتهِ ، واحشرنا في زمرتهِ الناجيةِ وحزبهِ المفلحينَ ، وانفعنا بما انطوتْ عليهِ قُلُوبُنا منْ محبتهِ صلى الله عليه وسلم يومَ لا جَدَّ ولا مالَ ولا بنينَ ، وأَوْرِدْنا حوضَهُ الأصفى ، واسقنا بكأسِهِ الأوفى ، ويَسِّرْ علينا زيارَةَ حرمِكَ وحرمِهِ منْ قبلِ أنْ تُمِيتَنا ، وأَدِمْ علينا الإقامَةَ بحرمِكَ وحرمِهِ صلى الله عليه وسلم إلى أنْ نُتَوَّفَى.

- اللهمَّ إنا نَسْتَشْفِعُ بِهِ إليكَ ، إذْ هو أَوْجَهُ الشُّفَعـاءِ إليكَ ، ونُقْسِمُ بِهِ عليكَ إذْ هو أَعْظَمُ منْ أُقْسِمَ بحقهِ عليكَ ، ونَتَوَسَّلُ بِهِ إليكَ ، إذْ هو أَقْرَبُ الوسائلِ إليكَ ، نَشْكُو إليكَ يا ربِّ قَسْوَةَ قُلُوبِنا وكَثْرَةَ ذُنُوبِنا ، وطُولَ آمالِنا ، وفَسَادَ أعمالِنا ، وتَكاسُلَنا عنِ الطاعـاتِ ، وهُجُومَنا على المُخالَفاتِ ، فَنِعْمَ المُشْتَكى إليهِ أنتَ يا ربِّ بِكَ نَسْتَنْصِرُ على أعدائِنا وأنفسِنا فانصرْنا ، وعلى فضلِكَ نتوكَّلُ في صلاحِنا فلا تَكِلْنا إلى غيرِكَ يا ربَّنا ، وإلى جَنابِ رسولِكَ صلى الله عليه وسلم نَنْتَسِبُ فلا تُبْعِدْنا ، وبِبَابِكَ نَقِفُ فلا تَطْرُدْنا وإِيَّاكَ نسألُ فلا تُخَيِّبْنـا .



- اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو كريم فاعف عنا.

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ،اللهم لا تسقطنا من عينك ولا تجعلنا شواغل خلقك، وثبتنا على ما فطرتنا وأقمنا حيث ترضى .

الدعاء يوم عرفة مستجاب

الدعاء يوم عرفة مستجاب، تقول دار الإفتاء المصرية في فضل يوم عرفة أن الله عز وجل يعتق فيه رقاب العباد، ويغفر الذنوب واستشهدت دار الإفتاء في الدعاء يوم عرفة وفضل يوم عرفة بحديث عن النبي ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا أوأمةً من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، وقال أيضا ما رُئِي الشيطان يوما هو فيه أصغر، ولا أدحر، ولا أحقَر ولا أغيظ منه يومَ عرفة، وما ذاك إلَّا لِما يرى مِن تَنزّل الرحمةِ، وتجاوز اللهِ عنِ الذُنوبِ العِظام

‏-توجهنا إلى الله والتجأنا إلى الله وفوضنا امرنا الى الله ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسألك بأسمائك ‏التي إذا دعيت بها على مغاليق السماء للفتح انفتحت ونسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغاليق الأرض للفرج إنفرجت ونسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسرت أن تصرف عنا وعن العباد والبلاد شر هذا الوباء وأن تغفر وترحم لمن توسد التراب من الأهل والأحباب ‏وجميع المسلمين وأن تسكنهم جنات النعيم يا ارحم الراحمين.

- اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت والعون على ما أمضيت ونستغفرك من كل قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك

أسأل الله ان يرفع عنا وعنكم كل شكوى ويكشف عنا وعنكم كل بلوى ويتقبل منا ومنكم كل نجوى ويلبسنا واياكم لباس التقوى ويجعل الجنة لنا ولكم مأوى آمين يا رب العالمين

--اللهمَّ ارحمْ تَضَرُّعَنا ، وآمِنْ خوفَنا ، وتَقَبَّلْ أعمالَنا ، وأصلحْ أحوالَنـا ، واجعلْ بطاعتِكَ اشتغالَنا ، وإلى الخيرِ مآلَنا ، وحَقِّقْ بالزيادةِ آمالَنا ، واختمْ بالسعادةِ آجالَنا ، هذا ذُلُّنا ظاهِرٌ بينَ يديكَ ، وحالُنا لا يخفى عليكَ ، أمرتَنا فتركنا ، ونهيتَنا فارتكبنا ، ولا يسعُنا إلا عَفْوُكَ فاعفُ عنا ، يا خيرَ مَأمُولٍ ، وأكـرمَ مَسؤُولٍ ، إنكَ عفوٌ كريمٌ ، رؤوفٌ رحيمٌ ، يا أرحمَ الراحمينَ ، وصلَّى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمْ تسليماً ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ .

اللّهم احيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

- اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.