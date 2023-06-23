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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة منتخب السويس في كأس مصر

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود أمس في منافسات الدوري تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وشارك محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وواصل عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز المعاون له على هامش المران لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منتخب السويس كأس مصر استاد القاهرة حرس الحدود

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