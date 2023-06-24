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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار JMC "بيك اب" بالسوق المصري .. سيارات أكل العيش

JMC بيك اب
JMC "بيك اب"

تتنوع السيارات المطروحة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك أو السيدان، أو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة شهيرة يبحث عنها الكثير وهي طرازات الـ"بيك اب" والتي تضم صندوق خلفي يستخدم لاغراض النقل.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة JMC من فئة الـ "بيك اب" بالسوق المصري، وابرز مواصفاتها الفنية.

JMC "بيك اب"

ابرز المواصفات للسيارة JMC بيك أب نيو بوردينج

 

تأتي السيارة JMC بيك أب نيو بوردينج بنسبة طول كلي بلغت 5012 مم، وبارتفاع كلي يصل إلى 1645 مم، و 185 مم للخلوص الارضي، بينما تعتمد السيارة على صندوق خلفي سعة 1.5 طن، وتظهر السيارة بمقدمة حادة الشكل، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

 

وتحتوي السيارة JMC بيك أب نيو بوردينج على تجهيزات تتضمن، بنظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة باور ستيرنج، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2771 سي سي، يضخ قوة قدرها 57 حصانا، مع ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات "دفع خلفي".

 

تعرف على الاسعار الجديدة للسيارة JMC "بيك اب" داخل السوق المصري 

 

الفئة الاولى "بدون ميكف هواء" JMC بيك أب نيو بوردينج موديل 2022 بقيمة قدرها 424.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية "بمكيف هواء" JMC بيك أب نيو بوردينج موديل 2022 بقيمة قدرها 454.900 ألف جنيه.

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