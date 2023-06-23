حسام موافي لأحد المتابعين: جبر الخواطر ليه حدود.. فيديو

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، اللوم إلى أحد المتابعين بسبب، رفضه لطلبه بالذهاب معه، لأحد المستشفيات بالقاهرة، للاطمئنان على صحة قريبه ومتابعته.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن قريب المريض طلب مني الذهاب إلى مستشفى «السكة الحديد»، من أجل فحص قريبه، مؤكدُا أن هذا الأمر غير قانوني.

جبر الخواطر لديه حدود



وتابع: القانون المصري يمنع أي طبيب من دخول مستشفى لا يعمل بها، الأمر هنا لا يتعلق بجبر الخواطر، تعالي مستشفى قصر العيني، ومش هتأخر معاك، ويجب على الإنسان العمل بقدر المستطاع.