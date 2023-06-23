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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء: نستطيع إنتاج مليون ميجاوات من طاقة الشمس والرياح

صدى البلد

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الطاقة المتجددة تحظى باهتمام كبير لأنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، حيث تقلل من الانبعاثات الكربونية السبب الرئيسى فى تغيرات المناخ .

 

وأضاف شاكر أنه من الناحية النظرية مصر يمكنها إنتاج 650 ألف مبجاوات من الطاقة الشمسية، ومن طاقة الريح يمكن نظريا انتاج مايقارب 350 الف مبجاوات من طاقة الرياح.


وأكد الوزير أنه فى 2030 ستصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة الكهربائية ، ومن المخطط أن تصل فى 2040 الى  60% من الطاقات المتجددة.

ونجحت هيئة الطاقة المتجددة فى تحقيق عدد من الخطوات الهامة فى مجال إنتاج الكهرباء على مدى سنوات، حيث ساهمت بأكثر من 90099 كيلووات، من الطاقات المختلفة كالرياح والطاقة الشمسية وتم كذلك توقيع عقود لانتاج الهيدروچبن الأخضر،  حيث بلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات.

وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات حيث تم خلال الفترة إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم امبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات.

كما حققت الطاقة الكهرومائية زيادة فى الانتاج تصل إلى 9% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى زيادة في إنتاجية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة تصل إلى 12.5%. فيما  تم توليد حوالي 22 جيجاوات ساعة من مشروعات الوقود الحيوي، مما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2304 ألف طن، وتحقيق وفرة في الوقود تقدر بحوالي 909 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يشير إلى الأثر الإيجابي الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تحديات التغير المناخي.

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