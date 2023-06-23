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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

ياسمين عز
ياسمين عز

تصدرت الإعلامية ياسمين عز ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها ببرنامج كلام الناس الذي تقدمة عبر شاشة قناة MBC مصر، وهي ترتدي الحجاب.

ياسمين عز 

هل سترتدي ياسمين عز الحجاب؟

خصصت الإعلامية ياسمين عز، فقرة في حلقة برنامجها، عن طرق لف الحجاب للفتيات، موضحة طرق لف الحجاب في المناسبات والأفراح.

وخلال الفقرة، ارتدت ياسمين الحجاب، قائلة: كان معانا ضيفة متخصصة في لف الحجاب، ولكن حصل ظرف وأنا اللي هقدم الفقرة، وأنا بعرف ألف الحجاب.

ماذا قالت ياسمين عز عن الحجاب؟

استعرضت ياسمين عز خلال حلقتها أفضل طرق لف الحجاب على الهواء، وقالت: "بعرف أعمل كل طرق لف الطرح، وأن الحجاب من أحسن الحاجات الموجودة في الدنيا، وربنا يهدينا جميعا".

تعليق من ميرهان حسين على حلقتها مع ياسمين عز

لبست الحجاب .. ياسمين عز تثير الجدل في برنامجها الليلة


دعاء ياسمين عز

وأضافت ياسمين عز: "أمهاتنا بيلبسوا الحجاب وأنا شاطرة أوي في لفات الحجاب وهو من أحلى الحاجات في الدنيا وربنا يهدينا جميعا".
 

دعوة ياسمين عزة لخطيبة محمد

وتابعت: "البنت لازم تتعلم ازاي تعمل اللفة وتحط التاج على الطرحة علشان خطيبها الاستاذ محمد ومامته لما تشوفها تقول مفيش حد زيك في الفرح والناس كلها تقلدك".

ياسمين عز ترتدي الحجاب التركي

وأردفت: "أنا لما لبست الطرحة التركي بقيت شبه الأتراك بس انا بنت مصرية بيور وبفتخر بمصريتي وهفضل قاعدة في البرنامج لحد لما ابقى كركوبة وعمري 70 سنة".

ياسمين عز 

مناشدة متصلة لياسمين عز

وأشادت متصلة تدعى الدكتورة منى، بظهور الاعلامية ياسمين عز خلال مداخلة هاتفية بارتدائها الحجاب وعدم خلعه، قائلة: "انتي قمر والحجاب لايق عليكي متقلعهوش"، لترد ياسمين عز:"يارب.. ربنا يهدينا جميعا".

اطلالات ياسمين عز

تميل ياسمين عز في ظهورها إلى الإطلالات الكلاسيكية، فتختار إرتداء الجيب القصيرة، أو الفساتين القصيرة، والبدل بألوان  محايدة، كالأبيض والأسود، والكحلي.

وتعتمد ياسمين عز على ترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها، فلا تفضل رفعه، وتميل أيضا لإختيار المكياج الناعم والبسيط الذي يبرز من ملامحها الرقيقة والناعمة.

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