أكاديمى: مصر حريصة على عدالة توزيع التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة ميثاق التمويل العالمي في باريس، كان واقعي ومنطقي ونابع من القلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة الأوروبية لم تدفع مبلغ الـ 100 مليار دولار، الذي سبق أن وعدوا بها الدول الإفريقية في إطار مواجهة التغيرات المناخية.



واستكمل الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، مصر حريصة على أن يكون هناك عدالة في مسألة توزيع التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ،: مصر زعيمة لأفريقيا بموقعها السياسي والجغرافي وباعتبارها مدافعة عن أفريقيا بالرغم من كونها ليست رئيس الاتحاد الأفريقي.