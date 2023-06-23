المطربة مروة نصر: الأمومة وحياة الأطفال بالنسبالي خط أحمر

تحدثت المطربة مروة نصر، عن تفاصيل حياتها الشخصية وأسرتها ووالدتها التي تتولى الطبخ بالمنزل حتى بعد زواجها.

وقالت مروة نصر، ببرنامج سبوت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: مش بغير لون شعري ومش بعمل حاجة في وشي وبيتغير بالميك أب ولو شوفتيني من غير ميكب مش هتعرفيني، لأن الميكب بيغير أي حد، وبحب أرتدي الإسدال وبعيد عن التصوير برجع إنسانة طبيعية وفي أسعد حياتي لما مكنش قدام إضاءة.

مروة نصر ووالدتها



وتابعت مروة: لحد دلوقتي ماما هي اللي بتطبخ وأنا من غيرها مليش لازمة، وولادي بيحبوا أكل تيتة ومش بياكلوا غير من أيديها.



وأضافت مروة نصر ببرنامج سبوت لايت: «أنا أم ومطربة وبحب كل حاجة لوحدها والأمومة وحياة الأطفال بالنسبالي خط أحمر، وكندا بنتي بتحب ترسم».