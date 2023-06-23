أولمبيك مارسيليا يعلن عن مدربه الجديد.. تفاصيل

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، اليوم الجمعة، تعيين الإسباني مارسيلينو، مدرب أتليتيك بيلباو السابق، كمدربًا للفريق خلفا لإيجور تيودور الذي غادر منصبه بعد موسم واحد.



ويدرب المدرب الإسباني صاحب الـ (57 عاما) فريق مارسيليا بعد مسيرة شهدت التتويج مع بلنسية بكأس الملك في 2018-2019 وبكأس السوبر الإسبانية مع أتليتيك بيلباو في 2021 وهو اللقب الأول للنادي خلال 37 عاما.



وقال خافيير ريبالتا المدير العام لمارسيليا في بيان رسمي: "وصول مارسيلينو يتفق مع رغبتنا في الاستمرار بمشروع النادي، مناقشاتنا العديدة أظهرت تصميما وتفاهما مشتركا".



وأضاف "خبرته وشخصيته تتماشى مع متطلباتنا في أعلى مستويات التنافس، ستشكل خبرته قوة محركة لعملنا الممتد من الموسم الماضي".



وستكون هذه أول وظيفة لمارسيلينو خارج إسبانيا حيث سبق له تدريب إشبيلية وفياريال في مسيرته الممتدة 27 عاما.