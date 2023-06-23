مصرع شخص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

لقى شخص بالقليوبية مصرعه في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بنها- القاهرة دائرة قسم شرطة قها وتم نقل الجثة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها التعليمى بوصول جثة شخص لقى مصرعه في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى بنها- القاهرة أمام مدينة قها.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم ونقل السيارتين المتسببتين في الحادث لجانبى الطريق لتسيير الحركة المرورية.