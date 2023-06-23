تناولوا رنجة فاسدة بالقليوبية .. إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم

أصيب 10 أشخاص من أسرة واحدة بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وذلك على إثر تناولهم وجبة «درنجة فاسدة وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب العام ثم تم تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة لهم مستقرة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، بلاغا بوصول أسرة مكونه من 10 أشخاص مقيمين بمدينة قليوب، مصابين بحالة إعياء شديد بالبطن على إثر إصابتهم بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم طعاما فاسدا وتم تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة.

وبسؤال المصابين افادو ا أن إصابتهم حدثت عقب تناولهم وجبة رنجة بالمنزل ونفوا الشبهة الجنائية وجارى متابعة حالة المصابين الحالة العامة لهم مستقرة.