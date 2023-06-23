بينهم مولود جديد.. فقدان 40 شخصا بعد غرق قارب هجرة في إيطاليا

أكّدت المتحدّثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كيارا كاردوليتي، اليوم الجمعة، لوكالة فرانس برس، أنّ نحو 40 شخصاً باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين، أمس الخميس، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.

وكتبت كاردوليتي في تغريدة على تويتر:"هناك بين المفقودين مولودًا جديدًا واحدًا على الأقلّ".

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو لفرانس برس إنّ القارب الذي أبحر من تونس كان يقلّ مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان خفر السواحل اليوناني، قد أعلن أن السلطات حبست 9 متهمين في أسوأ حادث غرق قارب في البحر المتوسط هذا العام، والذي أودى بحياة 82 شخصا، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم.

وتخضع اليونان لتدقيق متزايد بشأن طريقة تعاملها مع الكارثة التي وقعت منذ أيام، ولا تزال عمليات البحث عن المهاجرين في البحر قائمة، على الرغم من أن فرص العثور على مزيد من الناجين تكاد تكون معدومة، حسبما أفادت “رويترز”.