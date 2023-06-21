دفعوا آلاف الدولارات.. تفاصيل جديدة في واقعة غرق قارب المهاجرين

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، أن السلطات حبست 9 متهمين في أسوأ حادث غرق قارب في البحر المتوسط هذا العام، والذي أودى بحياة 82 شخصا، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم.

وتخضع اليونان لتدقيق متزايد بشأن طريقة تعاملها مع الكارثة التي وقعت منذ أيام، ولا تزال عمليات البحث عن المهاجرين في البحر قائمة، على الرغم من أن فرص العثور على مزيد من الناجين تكاد تكون معدومة، حسبما أفادت “رويترز”.

ويُعتقد بأن القارب كان يقل ما يصل إلى 700 مهاجر من مصر وسوريا وباكستان، لكن لم يتم إنقاذ سوى 104 منهم، وانتشلت قوات خفر السواحل 3 جثث أخرى يوم الاثنين الماضي، بعد ستة أيام من الكارثة، وانتشلت جثة واحدة يوم الثلاثاء، لترتفع الحصيلة إلى 82 قتيلا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية إنهم نفوا جميعا ارتكاب أي مخالفات.

وقالت السلطات اليونانية إن الناجين أخبروهم بأن كل واحد منهم دفع 4500 دولار مقابل الرحلة، التي كانت متوجهة إلى إيطاليا.