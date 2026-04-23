رجل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن الفائز بجائزة رجل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من موسم 2025-2026.

واستضاف بيرنلي نظيره مانشستر سيتي على ملعب “تيرف مور”، في مباراة انتهت بفوز السيتي بهدف دون رد، ليواصل الفريق صراعه على صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة متساويًا مع آرسنال، مع تبقي 5 مباريات لكل فريق في المسابقة.

ووفقًا لتصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للبريميرليج، حصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أدائه المؤثر وتسجيله هدف اللقاء الوحيد الذي حسم الفوز لصالح فريقه.

وحصد هالاند نسبة تصويت بلغت 73%، بينما جاء زميله مارك جويهي في المركز الثاني بنسبة 10%، وحل مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي ثالثًا بنسبة 8%.