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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

أضرار عصر القصب
أضرار عصر القصب

يعتبر عصير القصب من المشروبات اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، بالأخص خلال فصل الصيف نظرا لمذاقه الشهي. كما يساعد على التخلص من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

 

أضرار عصير القصب 

 

ويتمتع عصير القصب بالعديد من الفوائد الصحية فهو مصدر لمضادات الأكسدة، والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسم الإنسان، ولكن على الرغم من ذلك لا يعلم البعض أن هناك مخاطر تؤثر على الصحة عند الإفراط في تناول عصير القصب.

 

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ويحذر العلماء و الأطباء من تناوله بشكل يومي حتى تتجنب هذه الأضرار، والتي تحدث للجسم عند الإفراط في تناول عصير القصب، ومن أبرزها :

 

 _ اكتساب سعرات حرارية :

يحتوي عصير قصب السكر على عدد أكبر من السعرات الحرارية ، حوالي 270 سعرة حرارية ، وحوالي 100 جرام من السكر، لذلك ينصح الأطباء بكوب واحد من عصير قصب السكر في الأسبوع.

 

_  الالتهابات :

غالبًا لا يغسل بائعو قصب السكر ويضعونه في الماكينة لاستخراج العصير، هذه العملية غير الصحية يمكن أن تجعل العصير غير صحي، وذلك لأنه يمزج مبيدات الآفات والبكتيريا في كوب العصير ويمكن أن يجعلك تمرض بسرعة كبيرة.

 

لن تتوقعها.. أضرار عصر القصب

 

_ الإصابة بالأرق : 

يعتقد أن عصير قصب السكر يحتوي على مادة البوليكوسانول،  قد يسبب هذا المركب مشاكل صحية خفيفة في الجسم، يمكن أن يؤدي استهلاكه إلى الإصابة بالأرق .

 

_ تخفيف من كتلة الدم : 

 ويمكن أن يؤدي البوليكوسانول الموجود في عصير قصب السكر إلى ترقق الدم، لذا فإن قصب السكر يمنع الدم من التسبب في الجلطات ، مما يؤدي إلى نزيف مفرط من الجسم، لذلك لا تتناول عصير قصب السكر إذا كنت تتناول أي دواء سيولة للدم .

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