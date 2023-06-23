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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 7دقائق .. طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف

طريقة عمل كيكة المج
طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف

تعتبر طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف من الحلويات السريعة في المطبخ الأمريكي، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. 

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف، وهي من الحلويات الأمريكية السريعة ، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ٧ دقائق، وتكفي هذه الوصفة لشخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف

 

طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف

 

مقادير طريقة عمل كيكة المج في الميكرويف :

⅓ كوب طحين ذاتي الرفع

1 ملعقة كبيرة كاكاو

رشة ملح

½1 ملعقة كبيرة سكر

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة حليب سائل

1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

¼ ملعقة صغيرة فانيليا

 

طريقة عمل كيكة المج في الميكروويف :

_ نضع الطحين، الكاكاو والملح في وعاء.
يضاف السكر وقلّبي المزيج.
نخفق الحليب مع البيض، الزبدة والفانيليا في وعاء منفصل.
_ يضاف مزيج البيض إلى مزيج الطحين، ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات.

_ ونزّع المزيج على 2 كوب كبير، ونضع أكواب الكيك في الميكروويف على درجة عالية لمدة دقيقة ونصف، حتى تنضج.

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