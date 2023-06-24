عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوالات iphone 14 فى الكويت

آيفون 14
آيفون 14

تعد سلسلة آيفون 14 هي الأحدث والأقوى بين إصدارات آبل حتى اللحظة، ومن بين أفضلها فى الفة السعرية الأفل جوال iphone 14.

وصلت أسعار جوال آيفون 14 سعة 128 جيجابايت مقابل 260 دينار كويتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 275 دينار، وسعة 512 جيجابايت بـ 400 دينار.

يأتى جوال iphone 14 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

آيفون 14

يطرح جوال آيفون 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

جاء جوال آيفون 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

آيفون 14

يحتوى جوال آيفون 14 على بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

يمكنك شراء جوال آيفون 14 في 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

آيفون iPhone آيفون 14 iPhone 14 آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

موضوعات متعلقة

أسعار iphone 14 Pro فى الإمارات

سعر iphone 14 pro max فى السعودية

أخبار التكنولوجيا| ريلمي تطرح هاتف جديد يشحن في 10 دقائق.. ميتا تخترع روبوت يثير فرغ العاملين بالشركة

أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم.. وتسريب بيانات مستخدمي ChatGPT على الدارك ويب

أرخص موبايل سامسونج بمعالج مميز من كوالكوم .. لن تتخيل سعره

فئة 5 آلاف جنيه.. أنسب موبايل فيفو Vivo لمحدودي الدخل 

أفضل ميزات متعلقة بالصور سيحصل عليها مستخدمو آيفون في iOS 17

تسريب بيانات أكثر من 100 ألف مستخدم ChatGPT على الدارك ويب

ترشيحاتنا

افتح صفحة جديد وأقلع عن الذنوب.. أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة

بيان شديد اللهجة من الجيش الروسي بعد تمرد قائد فاجنر

أخبار التوك شو| الشرقية للدخان تحسم أسعار السجائر.. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن الطقس

بيجو 5008 موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

سهام صالح: الزمالك "مطلبش" مباراة ودية مع المصري ومدحت عبد الهادي بيجامل الجلاصي

هيئة تنشيط السياحة: لدينا مميزات نستطيع المنافسة بها في الأسواق الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ