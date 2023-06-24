نهاية الغواصة "تيتان" وركابها الأثرياء.. شخص تنبأ بالواقعة منذ 9 أشهر

وجه تقرير لصحيفة “الديلي ستار” البريطانية الضوء على شخص تنبأ عبر موقع “تويتر” بما حدث مع الغواصة تيتان قبل 9 أشهر من الآن.

ولفت التقرير إلى أن شخصا يدعي “فينياس” كتب في 4 سبتمبر 2022 عبر “تويتر”: "لدي فكرة عن تيتانيك حيث تحطمت غواصة فاخرة مليئة بالمليونيرات أثناء رحلتهم لاستكشاف حطام سفينة تيتانيك جميعهم يغرقون ويأكلهم سرطان البحر"





وبالفعل شهدت الغواصة تيتان نهاية حزينة بعد 4 أيام على فقدانها في أعماق المحيط الأطلسي، حيث أعلن غفر السواحل الأميركي مقتل ركابها الخمسة نتيجة انفجار داخلي كارثي، مستبعدًا وقوع تصادم بين الغواصة و"تايتانيك"،وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية العربية.