أكبر الأندية.. فرج عامر يكشف تفاصيل بطولة كأس العالم 2025

أعلن فرج عامر عن تفاصيل بطولة كأس العالم ٢٠٢٥ عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر :بطولة كأس العالم ٢٠٢٥ ستقام بنظام اشتراك أهم ٣٢ نادي كروي علي مستوي العالم أهمها ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي والأهلي المصري ، وجوائزها خرافية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (search فيفا) اليوم الجمعة أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 فريقا، ستقام في الولايات المتحدة في 2025.

وأكد search فيفا في مارس الماضي أن النسخة الموسعة ستقام كل أربع سنوات بدءا من يونيو حزيران 2025 ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة الولايات المتحدة للبطولة بعد عامين عقب اجتماع عبر الفيديو.

وستشكل البطولة اختبارا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأمريكا استضافة نسخة 1994.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "ستمثل كأس العالم للأندية 2025 درة التاج لكرة القدم للصفوة للرجال".

وأضاف "مع وجود البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة".

وسيخوض أبطال القارات في الفترة من 2021-2024 منافسات النسخة المستحدثة لكأس العالم للأندية، ما يعني تأهل تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي من أوروبا.

ومن الأندية العربية سيشارك الأهلي المصري والوداد المغربي من أفريقيا والهلال السعودي من آسيا.