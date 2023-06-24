الدفاع الروسية: نظام كييف يستغل استفزازات بريجوجين ويحاول مهاجمة باخموت

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يستغل استفزازات مؤسس شركة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، ويحاول مهاجمة باخموت، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تركز نشاط وحداتها الهجومية التكتيكية على أطراف هذه المدينة حاليا.

وقالت الدفاع الروسية- في بيان، نشرته في ساعات مبكرة من اليوم /السبت/- "مستغلا استفزاز بريجوجين لتعكير الوضع، فإن نظام كييف في اتجاه باخموت التكتيكي يركز وحدات من اللواءين البحريين 35 و36 لمشاة بحرية القوات الأوكرانية في خطوط الطليعة للعمليات الهجومية".

وأضاف البيان:"أن العسكريين من مجموعة القوات الجنوبية الروسية يلحقون الهزيمة بالعدو بضربات جوية ومدفعية".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجوجين تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس.