سفير أمريكي سابق: يجب أن يشعر الرئيس الروسي بتوتر لتمرد فاجنر

قال السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا وليام تيلور إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجب أن يشعر بتوتر" بعد أن زعم القائد فاجنر يفجيني بريجوزين أن قواته تتحرك ضد القيادة العسكرية الروسية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

واتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بريجوزين بالدعوة إلى "تمرد مسلح" عندما تعهد بالانتقام بعد أن زعم أن جيش موسكو قتل "كمية كبيرة" من مرتزقته في غارة على أحد المعسكرات.

وقال تيلور لشبكة سي إن إن: "من المحتمل أنه يراقب بحذر شديد. يجب أن يكون متوترًا للغاية. لديه مشاكل كبيرة هنا. لديه الجيش الذي يحول انتباهه الآن إلى واحد رجل خاص، إلى بريجوزين ، إلى مجموعة فاجنر".

وأضاف تيلور "بوتين لديه مشاكل حقيقية داخل البلاد. هذه سلسلة من المشاكل يجب أن يتعامل معها الآن.".

ذكر تايلور إنها لحظة "مهمة للغاية" بالنسبة لأوكرانيا.

وقال "الأوكرانيون يقومون الآن بهجومهم المضاد. هذا هو التوقيت المثالي للأوكرانيين للاستفادة حقًا من هذه الفوضى في موسكو والفوضى في الجيش الروسي".



ادعى قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار، فيما يعد انقلابا على القيادة الروسية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال بريجوجين في مقطع فيديو فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7:30 صباحا.. المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار".

وقال بريجوجين: نحن موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف" .

ذكر أن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرة قواته، واعتبر أن ما يحدث "لا يعيق العملية الخاصة في أوكرانيا".

وطالب بريجوجين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف بمقابلته في المدينة، وهدد بأنه سيتوجه إلى موسكو إذا لم يستجيبا له .

