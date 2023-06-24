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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

فوز الإسكندرية بجائزة أفضل غرفة في العالم.. والوكيل: نهدي هذا التكريم للرئيس

صدى البلد

أعلن الاتحاد الدولى لغرف التجارة والصناعة فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية كأفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدى.

وذلك في ختام الكونجرس العالمى للغرف الثالث عشر الذى أقيم في جينيف عاصمة سويسرا بحضور أكثر من 2000 من قيادات الاتحادات والغرف التجارية والصناعية من جميع دول العالم، والذى افتتحه سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونغوزي إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية، ورؤساء اتحاد الغرف العالمى وغرفة التجارة الدولية.   

وصرح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة واتحاد غرف البحر الأبيض، بأن مجلس إدارة الغرفة يتشرف بإهداء هذا التكريم الدولى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الراعى الأول للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال، والذى حول مصر لعاصمة التنمية المستدامة من خلال نجاح مؤتمر المناخ COP 27

وأوضح الوكيل أن اتحاد الغرف العالمى يجمع أكثر من 20 ألف غرفة واتحاد من 116 دولة، وينظم المسابقة مرة كل عامين أثناء الكونجرس العالمى في إحدى القارات بالتناوب.

وأضاف أن الإسكندرية تقدمت بملفها للمسابقة لتتنافس مع 111 غرفة من 47 دولة، ليتم اختيارها أولا من ضمن أفضل أربع غرف مع غرفة دبى واتحاد الغرف النمساوية واتحاد الغرف الأسترالية، حيث قام كل منهم بتقديم عرض لمشروعهم أمس الأول، الخميس، في الكونجرس، ليتم المفاضلة بينها أولا من قبل الغرف المشاركة ثم من قبل لجنة التحكيم الدولية.

وأشار الوكيل إلى أن عرض الغرفة الذى قدمه الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية، حصل على أكثر من 45% من أصوات الغرف وضعف التالى له في الترتيب، ثم على إجماع لجنة التحكيم ليعلن فوز مصر لأول مرة خلال ربع قرن وهو عمر المسابقة، وذلك في الحفل الختامي للكونجرس، حيث تسلم الجائزة أحمد حسن، النائب الأول لرئيس غرفة الإسكندرية.

وأوضح الوكيل أن ملف غرفة الإسكندرية الفائز هو "حصاد الطاقة الشمسية لمنتسبيها"، وهو حزمة من الأنشطة والمشروعات الرائدة التي تمت إعادة تطبيقها بالعديد من الشركات لخفض النفقات وزيادة التنافسية والحفاظ على البيئة، والمدعومة بالتدريب ونقل التكنولوجيا والدعوة لتعديلات تشريعية وإجرائية، وإنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة الإسكندرية، حيث تم تقديم دعم لرواد الأعمال الذين تناموا ليصبحوا شركات كبرى تنفذ مشاريع في بنبان وخارج مصر، والمتواكب مع كون غرفة الإسكندرية أول غرفة في العالم يعمل مبناها بالطاقة الشمسية، ولديها سوق العامرية، أول سوق للخضر والفاكهة في افريقيا يعمل بالطاقة الشمسية، كما تعمل حاليا مع جامعة الإسكندرية على تحويل كلية الهندسة لتعمل بالطاقة الشمسية لتدريب أبنائنا من المهندسين وخلق فرص عمل خضراء لهم في مصر وخارجها، وذلك بدعم كامل من وزراء التجارة والصناعة، والتعاون الدولى، والخارجية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENI CBC MED والمشروع الإقليمى EU EBSOMED

وتقدم الوكيل بالشكر لشركائنا وأصدقاء مصر من قيادات الاتحادات الإقليمية العربية والإسلامية والأفريقية والأورومتوسطية وغرفهم الأعضاء الذين صوتوا لمصر، وريم صيام، عضو مجلس غرفة التجارة الدولية الممثلة لغرفة الإسكندرية، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والوزير المفوض تجارى الدكتور أحمد مغاورى، رئيس المكتب التجارى بجنيف، على دعمهم لوفد مصر خلال جميع المراحل.


 

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