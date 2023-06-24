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رئيس التحرير
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تعليم

قبل آداءهما غدا بلجان الثانوية العامة| خبر عاجل بشأن امتحاني الكيمياء والجغرافيا

رضا حجازي
رضا حجازي

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 “ علمي علوم وعلمي رياضة” لآداء امتحان الكيمياء غدا الاحد الموافق 25 يونيو 2023 وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات امتحان الكيمياء المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 “ علمي علوم وعلمي رياضة .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لمواصفات امتحان الكيمياء المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 “ علمي علوم وعلمي رياضة فهي كالتالي :

  • الدرجة الكلية : من 60 درجة
  • عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات
  • عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة
  •  إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

كما يؤدي غدا الأحد أيضاً طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات امتحان  الجغرافيا المقرر أن يؤديه طلاب الشعبة الأدبية غدا الأحد وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لمواصفات امتحان  الجغرافيا المقرر أن يؤديه طلاب الشعبة الأدبية غدا الأحد وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 فهي كالتالي :

  • الدرجة الكلية : من 60 درجة
  • عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات
  • عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة 
  •  إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر في كلا من امتحاني الكيمياء والجغرافيا ، أن تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة قائلة : سوف تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نسبة أسئلة الاختيار من متعدد ستكون 85%  ، أما نسبة الأسئلة المقالية فلن تتعدى 15% .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023

  • الاحد 25 يونيو : الكيمياء

إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023

  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023

  • الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحان امتحانات Jobs Education

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