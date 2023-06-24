الويكة.. طريقة عمل البامية المفروكة بخطوات سهلة

يسعي كثيرون لمعرفة طريقة عمل البامية المفروكة أو الويكة، خصوصا أنها وجبة شعبية متوارثة من جيل لآخر، وهي وجبة غنية بالفيتامينات والحديد، وكذلك الكالسيوم والزنك، وكذلك الألياف الهامة للجسم.

وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل البامية المفروكة، وهي من الأكلات العربية، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل البامية المفروكة

طريقة عمل البامية المفروكة

مقادير طريقة عمل البامية المفروكة :

250 غرام لحم ضأن بالعظم

500 جرام بامية

1 باقة شبت

2 فص ثوم، مفروم

2 حبة بصل، مقطعة شرائح

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 مكعب مرق دجاج

3 حبة هيل

¼ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

طريقة عمل البامية المفروكة :

_ نغسل البامية وجففيها تماماً، ثم نقطعها إلى حلقات رفيعة.

_ في قدر على نار خفيفة، يضاف نصف كمية البصل مع اللحم.

_ يضاف الملح والهيل، ونقلب المزيج جيداً.

_ يضاف كمية كافية من الماء حتى تغمر جميع المكونات، ونترك المزيج على النار حتى ينضج اللحم.

_ نفرم الشبت فرماً ناعما، ونرفع اللحم و الهيل من المرق، وتضاف البامية وباقي كمية البصل مع مكعب المرق و بيكربونات الصودا.

_ نترك المزيج حتى تغلي ثم يضاف الشبت، ونترك البامية تطهى على نار هادئة حتى تنضج.

_ ننقل المزيج إلى معالج الطعام، ونفرم فرماً خشناً، ويضاف اللحم، الكزبرة، الفلفل والثوم.

_ يقلب المزيج ويضاف المزيد من الماء إن احتاج الأمر إلى ذلك ، نقدمالباميةالمفروكة في طبق التقديم.