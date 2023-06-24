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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مأساة جديدة.. فقدان 37 مهاجراً بعد غرق قاربهم قرب السواحل الإيطالية

صدى البلد

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن فقدان 37 مهاجراً في البحر المتوسط بعد غرق قاربهم قرب السواحل الإيطالية.

قالت المنظمة الدولية للهجرة، نقلاً عن أربعة ناجين، إن 37 مهاجراً لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وبحسب وسائل إعلام، أضافت المنظمة أن الناجين، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وصلوا إلى لامبيدوزا في ساعة متأخرة من مساء الخميس بعد أن أنقذهم قارب آخر.

وقال الناجون للمنظمة إنهم غادروا ميناء صفاقس التونسي متجهين إلى إيطاليا وكان على متن القارب 46 شخصاً، مضيفين أن قاربهم انقلب بفعل الرياح القوية.

وذكر فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا، نقلاً عن الناجين، أن قارباً أنقذ خمسة من زملائهم بعد حادث الغرق، بينما لا يزال 37 شخصاً، بينهم سبع نساء وطفل، في عداد المفقودين ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت رواية مماثلة عن الحادث نفسه في وقت سابق، لكنها قالت إن 40 شخصاً يُعتقد أنهم في عداد المفقودين وليس 37.

وارتفعت معدلات الهجرة من تونس عبر البحر المتوسط ​​هذا العام.

وأكدت كيارا كاردوليتي، المتحدثة باسم المفوضية في إيطاليا، أنّ بين المفقودين مولوداً جديداً واحداً على الأقل.

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المنظمة الدولية للهجرة مهاجرا في البحر السواحل الإيطالية

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