رد أموال.. مشاجرة في الساحل تنتهي بمقتل شخص وإصابة أخر

شهدت منطقة الساحل جريمة قتل عندما طعنه شخص صديقه بسبب خلافات مالية بينهما ، حيث تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الساحل من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة عامل مقيم بدائرة القسم بها إصابات إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر يعمل حداد مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى" بسبب خلافات مالية بينهما لإقتراض المتوفى مبلغ مالى من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم قام على إثرها المتوفى بالتعدى على المتهم بالضرب بإستخدام كوب زجاجى وقيام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما والتى أودت بحياة المجنى عليه ، أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وإعترف بإرتكابه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.