ماذا يحدث عند وضع الليمون على البشرة الدهنية والجافة

يعد الليمون من أشهر مواد التبييض الطبيعية نظرا لأنه غني بفيتامين C ، الذي يع أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على طرد السموم وتحمي البشرة من التلف الضوئي وفرط التصبغ.

ووفقا لموقع “stylecraze” إذا كان لديك تصبغ غير متساوٍ أو بقع داكنة أو ندبات حب الشباب أو التقرن ، فحاول استخدام الليمون للحصول على بشرة متوهجة، ويمكنك هنا معرفة كيف يمكنك استخدامه.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون في الحصول على بشرة متوهجة، ومع ذلك فإن النشاط المضاد للأكسدة لعصير الليمون يتأثر أيضًا بدرجة النضج.

تقارن دراسة النشاط المضاد للأكسدة لليمون غير الناضج ونصف الناضج والليمون الناضج عن طريق اختبار تثبيط الجذور الحرة DPPH (1،1-diphenyl-2 picrylhydrazyl) وتظهر أن أعلى نشاط مضاد للأكسدة لوحظ في المرحلة غير الناضجة من الليمون.

أضيفي عصير الليمون إلى سلطتك أو أضيفي عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من العسل العضوي إلى كوب ماء واشربه أول شيء في الصباح وسيساعد ذلك في التخلص من السموم.



وصفات الليمون للبشرة

للبشرة الدهنية المصابة بالتصبغ أو ندبات حب الشباب ، اخلطي عصير الليمون مع ماء الورد وضعيه على بشرتك واشطفيه بعد 10 دقائق.

للبشرة الجافة مع التصبغ ، اخلطي عصير الليمون وزيت جوز الهند ، وضعيه على بشرتك ، واشطفيه بعد 10 دقائق.

للتخلص من الهالات السوداء ، اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب وضعيه على منطقة تحت العين واشطفيه برفق بعد 10 دقائق.

فرك الليمون والسكر على المناطق بها بقع أو اثار حب الشباب وذلك لتفتيح لون البشرة وتوحيدها.