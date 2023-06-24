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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم الرسوم المتحركة Elemental يحقق 62.9 مليون دولار

فيلم Elemental
فيلم Elemental

حقق فيلم الرسوم المتحركة Elemental إيرادات بلغت 3.6 مليون دولار مؤخرا، لتصل إيرادات الفيلم في أسبوعه الأول 47 مليون دولار. 

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم Elemental «الرسوم المتحركة»، 62.9 مليون دولار، ليصعد إلى صدارة شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

فيلم الرسوم المتحركة Elemental 

 

ويتناول فيلم الرسوم المتحركة Elemental، عناصر مجسمة من الطبيعة «النار والماء» حيث يلتقيا كلا منهما ويقعان في الحب. 

يؤدي أصوات شخصيات فيلم الرسوم المتحركة Elemental، كل من: ليا لويس ومامودو آثي وروني ديل كارمن وشيلا أومي وويندي ماكليندون كوفي وكاثرين أوهارا، ومن إخراج بيتر سون.

 

 

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