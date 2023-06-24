صحف السعودية .. قمة باريس: إجماع على إصلاح النظام المالي.. وقائد «فاجنر»: بوتين أخطأ باتهامنا بالخيانة... ولن نستسلم

قديروف: جاهزون للمساعدة في إحباط تمرد فاغنر

رتل عسكري تابع لـ«فاغنر» يعبر مدينة فورونيج الروسية

كوريا الشمالية تهدد برد «ساحق» على أي عمل عسكري أميركي

الاستخبارات الأميركية: لا دليل على أن «كوفيد-19» صُنع في مختبر ووهان

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية

فرنسا وألمانيا تتابعان الوضع في روسيا عن كثب

النائب العام يقف على جاهزية "النيابة" في المشاعر لموسم الحج

"الأرصاد": درجة الحرارة في مكة ومنى 43.. وعرفات ومزدلفة



تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة، جاء في مقدمتها التطورات التي تجري في روسيا.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، قال قائد مجموعة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أخطأ بشدة» باتهامه ومقاتليه «بالخيانة»، مؤكدا أن قواته «لن تستسلم».

وأكد بريجوجين في تسجيل صوتي أنه «في ما يتعلق (بخيانة الوطن) أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون».

وأضاف «لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان».

وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصيا.

وكان الرئيس الروسي قد دعا في وقت سابق من اليوم، «من تم جرهم إلى هذه الجريمة إلى التحلي بالتعقل ووقف هذه التصرفات»، محذرا من أن «من ينظم التمرد يحاول دفع البلد للاستسلام والحرب الأهلية».

وشدد على أن «أي اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا للدولة وهي بمثابة صفعة للشعب الروسي»، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى «وحدة جميع قواتها».

كما وصف «التمرد المسلح» لمجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة بأنه «خيانة» و«غدر»، جازما بأن «أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب».

قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان اليوم السبت إن قواته مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ولاستخدام أساليب قاسية إن لزم الأمر..ووصف قديروف في بيان تحرك بريجوجن بأنه «طعنة في الظهر» وناشد الجنود الروس عدم الاستسلام لأي «استفزازات».

وكان بريغوجين قد أعلن صباح اليوم أنه داخل مقر قيادة الجيش الروسي في روستوف، مشيراً إلى أنه يسيطر على مواقع عسكرية. ودعا بريغوجين أمس (الجمعة)، إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتّهمها بقتل عدد كبير من عناصره في قصفٍ استهدف مواقع خلفيّة لهم في أوكرانيا، وهو اتّهام نفته موسكو مُطالبةً مقاتلي بريغوجين باعتقاله بتهمة «الدعوة إلى تمرّد مسلّح».

وقال بوتين خلال خطاب اليوم، إنه سيكون هناك «رد صارم وقاسٍ» على من «نظموا التمرد المسلح، ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال وخانوا روسيا».

مر رتل عسكري تابع لمجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة عبر مدينة فورونيج الروسية بعد ظهر اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق اليوم، نقلت «رويترز» عن مصدر أمني روسي قوله إن مقاتلي فاغنر سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو.

وقال حاكم منطقة فورونيج الروسية في وقت سابق إن خدمات الطوارئ تحاول إخماد نيران اندلعت في خزان وقود داخل مستودع نفط، فيما يتأهب الجيش الروسي في المدينة للتصدي للتمرد الذي تنفذه قوات فاغنر.وقال ألكسندر جوسيف حاكم المنطقة على تلغرام إن أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة

حذرت كوريا الشمالية اليوم (السبت) من المزيد من الإجراءات الساحقة والهجومية ضد أي تصعيد عسكري من جانب الولايات المتحدة، وانتقدت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين مؤخرا.

ووجه كوون يونغ -غون، مدير عام إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، التحذير في الوقت الذي قامت فيه مؤخرا واشنطن ببذل جهود لتعزيز التزامها بـ«الردع الممتد» للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل قدراتها العسكرية، في تقرير أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال المسؤول الكوري الشمالي: «إذا لم توقف الولايات المتحدة انتهاك سيادتنا وتهديدنا متجاهلة حقوقنا ومصالحنا وتتخذ إجراء واضحا لرفع سياستها المعادية المشينة صوب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فإنه لن يكون هناك ضبط نفس من جانبها فيما يتعلق بحقها في الدفاع عن النفس».

وهاجم كوون تصريحات بلينكن خلال زيارته مؤخرا لبكين، والتي مفادها أن الصين في موقع فريد للضغط على بيونغ يانغ للدخول في حوار، واصفا هذه التصريحات بـ«القمامة» وأنها لا تساعد على حل القضية.

وأكدت الاستخبارات الأميركية في تقرير نُشر أمس (الجمعة) أنه ليس لديها أي دليل يشير إلى أن كوفيد - 19 صنع في مختبر ووهان للبحوث التابع للحكومة الصينية.

وفي تقرير رُفعت عنه السرية، قال مكتب مديرية الاستخبارات الوطنية إنه ليس لديه ما يؤكّد المعلومات التي انتشرت أخيرا والتي تفيد بأن ثلاثة علماء في المختبر كانوا من أوائل المصابين بكوفيد - 19 وربما كانوا هم من صنعوا الفيروس.

وأضاف التقرير أن علماء من المختبر أجروا عمليات تلاعب جينية على فيروسات كورونا مماثلة لكوفيد - 19.

لكنّ الولايات المتحدة «ليس لديها معلومات» تفيد بأنهم قاموا بذلك تحديدا على فيروس سارس - كوف - 2 المسبب لكوفيد - 19 أو على سلالة قريبة جدا منه.

ويأتي هذا التقرير الذي عُدّ للكونغرس، بعد ثلاثة أشهر من طلب برلمانيين معلومات إضافية حول ما تعرفه الاستخبارات الأميركية عن منشأ كوفيد - 19 الذي ظهر في الصين نهاية العام 2019.



قالت صحيفة الرياض، شرع مستوطنون اليوم، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي الفلسطينيين في بلدة دير استيا غرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن عشرات المستوطنين استولوا على أراضٍ في بلدة دير استيا، وأقاموا بؤرة استيطانية، ونفذوا عمليات تجريف واسعة، وشقوا طريقًا استيطانيًا في عمق أراضي الفلسطينيين، لافتًا أن ست بؤر استيطانية أقامها المستوطنون في أقل من أسبوع بالضفة الغربية، بحماية من قوات الاحتلال.

من جانبها وثقت اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، حرق المستوطنون لأشجار وحقول في بلدة سعير بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

من الصحيفة، قال القصر الرئاسي في فرنسا اليوم السبت إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب.

وقال الإليزيه "تركيزنا لا يزال على دعم أوكرانيا".

كما قال متحدث باسم المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية اليوم السبت إن حكومة المستشار أولاف شولتس تراقب الوضع في روسيا عن كثب، وأضاف المتحدث "نراقب الأحداث في روسيا عن كثب".

ذكرت صحيفة الرياض، قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارة تفقدية لمقرات النيابة العامة بالمشاعر المقدسة، يصحبه عدد من قيادات النيابة العامة بمناطق ومحافظات المملكة، حيث اطلع على جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بموسم حج هذا العام 1444هـ.

ودشّن معاليه عدداً من المراكز منها: مركز القيادة والسيطرة ومركز الإحصاء والمعلومات، وفي نهاية الجولة شكر النائب العام العاملين في الميدان، مؤكداً على تظافر الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل الدؤوب لإنفاذ التوجيهات المسددة من القيادة، برفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.



ذكرت صحيفة الرياض، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن "إجماع تام" من أجل "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي ليصبح "أكثر فاعلية وإنصافا وأكثر تكيفا مع عالم اليوم"، في ختام قمة باريس التي جمعت على مدى يومين نحو أربعين رئيس دولة وحكومة.

ورأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة المُشارك في القمة.

وقال ماكرون "يجب أن نباشر العمل منذ الآن" معلنا عقد "اجتماع متابعة" في باريس بعد سنتين حول هذا "الإجماع الجديد".

وبعد يومين من الاجتماعات بمشاركة حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة، عدد ماكرون النقاط التي أُحرز تقدم بشأنها، ومن ضمنها إعادة هيكلة دين زامبيا وتحقيق هدف تخصيص صندوق النقد الدولي مئة مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرة لمساعدتها على صعيد التنمية والانتقال الطاقي.

كما أكد أنه سيتم أخيرا هذه السنة تحقيق الوعد الذي قطعته الدول الغنية في 2009 بتخصيص مئة مليار دولار في السنة لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الاحترار، بتأخير عن الجدول الزمني المحدد أساسا اعتبارا من 2020.

وتحدث ماكرون بصورة مبهمة عن "بند ديون لمقاومة المناخ" يقضي بتعليق سداد مستحقات الديون في حال وقوع "كارثة" طبيعية، من غير أن يحدد البلدان أو المنظمات التي ستطبقه.

ولم تتضمن المبادرات التي عددها ماكرون أي تقدم باتجاه فرض ضريبة على انبعاثات الكربون الناجمة عن حركة الشحن البحري الدولية، رغم أنها كانت من بين الأهداف الرئيسة للقمة.

قالت صحيفة سبق، توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى؛ فيما سيكون غائمًا جزئيًّا على عرفات ومزدلفة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 43 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10- 20 كم/ساعة؛ فيما بلغت درجة الحرارة في منى 43 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 44 درجة.