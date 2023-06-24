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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص رعاياها .. أول دولة عربية تصدر بيانا عاجلا بشأن الأحداث في روسيا

الأردن - علم
الأردن - علم

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية متابعتها  منذ أمس، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في موسكو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في روسيا في ظل التطورات الجارية.

وبحسب هلا أخبار الأردنية، فقد أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن السفارة الأردنية في موسكو، ومن خلال قاعدة البيانات الموجودة لديها، تقوم بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين هناك ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.

ودعا المجالي المواطنين الأردنيين المقيمين في روسيا، وفي ضوء الأحداث الأخيرة، إلى ضرورة أخذ الحيطة و الحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك، وإلى عدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة مع السفارة الأردنية في موسكو على رقم الخط الساخن الخاص بالسفارة:

0079268469950

أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم:

00962795497777 والبريد الإلكتروني ([email protected]).

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