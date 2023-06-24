أردوغان يعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية على خلفية العصيان المسلح

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية في تصديها للعصيان المسلح الذي أعلنه قائد مجموعة "فاغنر" الليلة الماضية.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان اليوم السبت، إنه و"بمبادرة من الجانب التركي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان"، وأطلع الرئيس الروسي نظيره التركي على الوضع في البلاد فيما يتعلق بمحاولة العصيان المسلح.

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب في حديث مع بوتين، عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية في هذا الشأن.