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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن توجه طلبا عاجلا لإسرائيل بشأن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من الهجمات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

ووفقا للموقع العبري فإن اتصال الولايات المتحدة بإسرائيل على هذا المستوى العالي بخصوص عدوان المستوطنين ضد الفلسطينيين يشير إلى القلق الكبير في الإدارة بشأن التصعيد الحاصل في الضفة الغربية وعدم فعل حكومة الاحتلال الإسرائيلية ما يكفي لمعالجة هذه القضية.

وأكد سوليفان  ضرورة تقديم المستوطنيين  للعدالة على أعمال العنف التي ارتكبوها بحق المواطنيين الفلسطنيين، مشددا على ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لتهدئة الوضع ومنع المزيد من التصعيد.

وقال سوليفان إن على جميع الأطراف تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي قد تؤدي إلى تصعيد أوسع - بما في ذلك البناء في المستوطنات.

كما أعرب سوليفان، خلال المكالمة الهاتفية عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن شعبها وقدم تعازيه في من قتلوا في هجوم بمستوطنة عيلي .

الولايات المتحدة الامريكية الهجمات الإرهابية الفلسطينيين مستوطنة عيلي عدوان المستوطنين ضد الفلسطينيين

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